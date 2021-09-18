“فالكاو” يعود إلى الدوري الإسباني

قدّم رايو فاييكانو، نجمه الجديد الكولومبي راداميل فالكاو، بملعب فاييكاس في مدريد، بعدما انضمّ إليه بصفقة انتقالٍ حرٍّ، قادمًا من غلطة سراي التركي، بعد فسخ العقد بين الطرفيْن بالتراضي.

المهاجم السابق لأندية أوروبية عدة أبرزها أتلتيكو مدريد وموناكو ومانشستر يونايتد وتشيلسي وغلطة سراي؛ عاد إلى الملاعب الإسبانية مجددًا مع الصاعد حديثًا رايو فاليناكو، بعقد يربطه معه، حتى نهاية الموسم الحالي.

وحصد الهداف الكولومبي صاحب الـ 34 عامًا كأس ملك إسبانيا والدوري والسوبر الأوروبييْن مع الروخي بلانكوس، ويحتلّ رايو فاليكانو المركز العاشر في ترتيب الدوري الإسباني “الليغا”.

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