بو بكري: شبكات الاتجار في البشر نقلت مئات الآلاف إلى أوروبا عبر ليبيا منذ 2011

قال حسن بوبكري، الأخصائي التونسي في مسائل الهجرة، إن الشبكات الاجرامية العاملة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر نقلت مئات الآلاف من المهاجرين الأفارقة بشكل رئيسي إلى ليبيا، ثم إلى أوروبا، خلال العقد بين عامي 2011-2020. وأضاف قائلاً: «إنَّ أزمة الهجرة واللجوء في البحر المتوسط بين عامي 2014 و2018 مرتبطة بشكل مباشر بتداعيات الحروب الأهلية الليبية والسورية».

وينوه حسن بوبكري في تصريحات صحفية، إلى أنَّ دول شمال أفريقيا أصبحت بدورها دولاً يقصدها المهاجرون القادمون من إفريقيا جنوب الصحراء في حال عدم قدرتهم على دخول أوروبا بطرق مشروعة أو لأنه تمَّ منعهم من عبور البحر المتوسط من قبل قوات الأمن وخفر السواحل في دول المنطقة، الممولة والمدعومة بقوة من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، فهم يستقرون فيها مع استمرارهم في الاستعداد للعبور إلى أوروبا، وبهذه الطريقة ظهرت فئات جديدة من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: من طلاب ورياضيين وعمال غير نظاميين وعاملات في المنازل ولاجئين وقاصرين.