الأهلي طرابلس يخوض تدريباته في ملعب بنينا

أجرى فريق الأهلي طرابلس تدريباته في ملعب شهداء بنينا؛ تحضيرًا للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه بفريق حي الوادي نيالا السوداني لحساب تمهيدي الكونفدرالية.

الحصة التدريبية، شهدت تواجد كل اللاعبين، وركز الفرنسي برنارد سيموندي، على بعض التدريبات الخفيفة والتمريرات بالكرة وبعض الجوانب الفنية.

هذه المواجهة ستكون حاسمةً لممثل ليبيا بعد قرار “الكاف” بإلغاء مباراة الذهاب في السودان، بسبب سوء أرضية ملعب الخرطوم حيث ستكون مباراة ملعب بنينا طريق الوصول للدور المقبل بالنسبة لممثل ليبيا.

ويسعى زملاء نشنوش للظهور بوجه مشرف في مسابقة الكونفدرالية، هذا العام، وتقديم هدية لجمهور النادي الأهلي طرابلس؛ تزامنًا مع الذكرى 71 لتأسيس النادي.

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