وزير الداخلية النمساوي: قوات التدخل السريع تعزز قدرات مكافحة مخاطر الإرهاب

كارل نيهمر وزير داخلية النمسا

أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا اليوم السبت أن مخاطر الإرهاب تنامت في البلاد منذ وقوع هجوم فيينا في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن 900 ضابط من أعلى الكفاءات والتدريب يعملون حاليا ضمن وحدة “التدخل السريع”، التي بدأت مهامها الجديدة قبل أيام قليلة وستكون هذه القوات جاهزة وتتدخل بشكل سريع للغاية في حالات الطوارئ.

وقال نيهمر في تصريحات له أن التهديدات من تنظيمات الإرهاب تزداد خطورة وكذلك من تنظيمات الجريمة المنظمة، وهو ما يتطلب مرونة ووقت استجابة قصير لافتا إلى أن “وحدة التدخل السريع” سوف تشهد ضم قوات إضافية في نوفمبر المقبل.

وأوضح نيهمر أن الشرطة اعتقلت 30 شخصا منذ بداية الشهر الجاري بسبب التورط في جرائم الانتماء إلى تنظيمات الإرهاب، والتحريض على الكراهية وتهديد الأمن كما أجرت تحقيقات حول 1600 شخص أخر، موضحا أن هناك التزاما واضحا بوجود منظومة أمنية حديثة ومرنة تعزز الأمن وتلبي احتياجات وتطلعات المواطنين .