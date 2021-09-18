المجلس العسكري في غينيا يستبعد نفي كوندي

المجلس العسكري يستبعد نفي الرئيس السابق

استبعد المجلس العسكري الحاكم في غينيا السبت نفي الرئيس السابق المحتجز ألفا كوندي وقال إن الانتقال إلى الحكم المدني سيتم وفقا “لإرادة الشعب”.

وأبلغ قائد الانقلاب الكولونيل مامادي دومبويا الوفد بأنه في ما يتعلق بمهلة الأشهر الستة “من المهم أن تستمع إيكواس إلى التطلعات المشروعة لشعب غينيا”، وفق الناطق باسم المجلس العسكري الكولونيل أمارا كامارا الذي عقد أول مؤتمر صحافي للمجلس الحاكم.

وأضاف كامارا أن دومبويا شدد على ضرورة عدم تكرار “أخطاء الماضي”، مذكرا بأن المشاورات الوطنية لتحديد الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية بدأت الثلاثاء وأن “الشعب الغيني الذي يتمتع بالسيادة وحده من يقرر مصيره”. وأكد: “من الواضح أيضا لجميع الأطراف أن الرئيس السابق سيبقى في غينيا”.