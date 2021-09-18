قُرب انتهاء الصيانة الدورية لمرافق ملعب “شهداء بنينا”

بنغازي 18 سبتمبر 2021 (وال)- تواصل أعمال الصيانة والتجهيز الدورية لمرافق ملعب شهداء بنينا الدولي، وذلك بدعم كامل من وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية، وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من سيادة الوزير عبد الشفيع الجويفي.

حيث تقوم الشركة المنفذة لأعمال الصيانة؛ بتغيير مقاعد الجلوس المتهالكة واستبدالها بأخرى جديدة، إلى جانب تركيب وتنفيذ عدة أعمال أخرى منها؛ تركيب الأرضيات الجانبية للملعب، وتغيير الإضاءة الرئيسية والداخلية الخاصة بالملعب.

هذه الأعمال متواصلة ومن المنتظر أن تستكمل نهاية الأسبوع الجاري، ليكون الملعب جاهزًا لاستقبال كافة المباريات سواء في المحافل المحلية والدولية. (وال) ف م/ ر ت

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