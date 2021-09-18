إدارة المحلة تجتمع مع الجهاز الفني واللاعبين

عقد الجهاز الفني الجديد لنادي المحلة بقيادة المدرب رضوان الذيب، اجتماعاً بلاعبيه، وذلك تمهيداً لانطلاق تدريبات الفريق هذا الأسبوع؛ استعداداً للموسم الكروي في أكتوبر المقبل.

وبدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من أعضاء مجلس إدارة النادي والجهاز التدريبي للفريق، وبعدها تحدّث المدرب رضوان الذيب عن استراتيجيته والأهداف التي يطمح إلى تحقيقها في تجربته الجديدة مع الفريق، وهي المنافسة على احتلال مركز متقدم وبذل أقصى الجهود للتواجد ضمن الدور الخماسي للمنافسة على اللقب.

كما شدد على ضرورة التزام اللاعبين بالمواعيد المحددة للتمارين، وكذلك الانضباط والحرص على التقيد باللوائح التي وضعتها إدارة النادي في هذا الخصوص.

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