الأهلي طرابلس يستعد لمُلاقاة حي الوادي السوداني غدًا في بنغازي

بنغازي 18 سبتمبر 2021 م (وال)- خاض فريق الأهلي طرابلس اليوم السبت مرانه الأخير على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، الذي سيكون مسرحًا للقاء حي الوادي السوداني في الدور الأول التمهيدي من كأس الاتحاد الأفريقي، و التي ستُقام يوم غد الأحد على تمام الساعة الــــ 7:00 بتوقيت ليبيا في بنغازي.

جاء ذلك بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، إلغاء مباراة الذهاب في تمهيدي الكنفدرالية بين حي الوادي نيالا والأهلي طرابلس .

ويأتي هذا القرار بسبب رفض الفريق الليبي اللعب بإستاد الخرطوم محتجًا على عدم جاهزية الملعب مع عدم توفر ملعب بديل في العاصمة.

في حال تأهل الأهلي طرابلس إلى الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية؛ سيُواجه المترشح من مباراة بطل جيبوتي وتنزانيا، حيث سيدور لقاء الذهاب الأول في منتصف شهر أكتوبر المقبل، ويقُام لقاء العودة يوم 22 من الشهر نفسه. (وال)

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