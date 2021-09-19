25 ألف شاب يتحدون حظر الحياة الليلية في إسبانيا ويشاركون بحفلات ضخمة

كورونا في إسبانيا

ذكرت الشرطة الإسبانية أن حوالي 25 ألف شاب احتفلوا بحفل ضخم في مكان مكشوف في مدريد على الرغم من الحظر المفروض على مثل هذه الأحداث.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركين يرقصون ويشربون المشروبات الكحولية في مساحات مفتوحة بين المباني الجامعية في حي سيوداد يونيفرسيتاريا في مدريد ليل الجمعة – السبت، حسبما ذكرت صحيفة “إل بايس”.

وكتبت صحيفة “لا فانجارديا” أن حفلا مماثلا شارك فيه 8 آلاف شخص أقيم أيضا في برشلونة.

يشار إلى أن الحفلات في الهواء الطلق التي يتم فيها تناول الكثير من المشروبات الكحولية أحيانا، ممنوعة في إسبانيا، ويمكن فرض غرامات باهظة على شرب الكحوليات في الأماكن العامة.

ولا تزال الحياة الليلية العادية في إسبانيا تخضع لبعض القيود بسبب الجائحة. وقالت شرطة مدريد انها لا تملك ما يكفي من الأفراد لتفريق التجمع الجماهيري، ولذلك تراجعت. وتم تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا في إسبانيا نسبيا في الوقت الراهن، مع انخفاض عدد الحالات الجديدة. وقد هدأت الحالة في المستشفيات، كما أن حملة التطعيم في البلاد في مرحلة متقدمة.