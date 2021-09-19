ملك المغرب يعزي الرئيس الجزائري في وفاة بوتفليقة

الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة

بعث ملك المغرب محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إثر وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس الجزائري ومن خلاله لعائلة الفقيد وللشعب الجزائري الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق المواساة”، حسب ما جاء في البرقية، في وقت يمر البلدان المجاوران بأزمة دبلوماسية خطرة.

بوتفليقة الذي بقي رئيسا للجزائر 20 عاما (1999-2019) وسجل رقما قياسيا في مدة الحكم، توفي عن 84 عاما الجمعة.

وأضاف ملك المغرب في برقيته “أستحضر الروابط الخاصة التي كانت تجمع الفقيد بالمغرب، سواء خلال فترة النشأة والدراسة بمدينة وجدة، أو في مرحلة النضال من أجل استقلال الجزائر الشقيقة. كما يسجل التاريخ أنه طبع مرحلة مهمة من تاريخ الجزائر الحديث”.

وقال الملك: “علمتُ، ببالغ التأثر والأسى، بنبأ وفاة المشمول بعفو الله، رئيس الجمهورية السابق”بوتفليقة.