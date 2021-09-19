كوريا الجنوبية تسجل 1910 إصابات جديدة بكورونا و10 وفيات

كورونا في كوريا الجنوبية

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1910 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 285 ألفا و 931 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2404.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على أكثر بقليل من 47ر36 مليون شخص، أو نحو71 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 12ر22 مليون شخص، أو 1ر43 % من السكان، على جرعتي اللقاح، وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.