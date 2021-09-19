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“ثلاثية أفريقية” تهز شباك كريستال بالاس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق ليفربول انتصاره الرابع هذا الموسم بفوزه على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب أنفيلد في الجولة الخامسة من البريمرليغ.

وافتتح ساديو ماني أهداف الريدز قبل نهاية الشوط الأول بدقائق ليسجل هدفه المئة مع ليفربول في كل المسابقات منذ عام ألفين وستة عشر.

وعزز المصري محمد صلاح التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والسبعين، قبل أن يسجل الغيني نابي كيتا الهدف الثالث من تسديدة صاروخية في الدقيقة الأخيرة من المباراة ليصل ليفربول إلى ثلاث عشرة نقطة من أربعة انتصارات وتعادل وحيد فيما توقف كريستال بالاس عند خمس نقاط.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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