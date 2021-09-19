إنتر يعود للانتصارات.. ويتصدر مؤقتاً

حقق إنتر انتصارا كاسحاً على ضيفه بولونيا بستة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ومنح الأرجنتيني لوتارو مارتينيز إنتر التقدم بعد مرور ست دقائق مستغلاً عرضية الهولندي دينزل دومفيرس، وأضاف ميلان سكرينيار الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين من كرة رأسية، قبل أن يعزز نيكولو باريلا النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والثلاثين، وأضاف ماتياس فيتشينو الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والخمسين، قبل أن يسجل البوسني إيدين دجيكو الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة والستين، ليعود دجيكو ويسجل الثنائية في الدقيقة الثامنة والستين، ليقلص بولونيا الفارق قبل النهاية بأربع دقائق.

ورفع النيراتزوري رصيده إلى عشر نقاط محققاً انتصاره الثالث هذا الموسم فيما تجرع بولونيا الخسارة الأولى هذا الموسم.

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