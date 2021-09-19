اخبار الرياضة

إنتر يعود للانتصارات.. ويتصدر مؤقتاً

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق إنتر انتصارا كاسحاً على ضيفه بولونيا بستة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ومنح الأرجنتيني لوتارو مارتينيز إنتر التقدم بعد مرور ست دقائق مستغلاً عرضية الهولندي دينزل دومفيرس، وأضاف ميلان سكرينيار الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين من كرة رأسية، قبل أن يعزز نيكولو باريلا النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الرابعة والثلاثين، وأضاف ماتياس فيتشينو الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة والخمسين، قبل أن يسجل البوسني إيدين دجيكو الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة والستين، ليعود دجيكو ويسجل الثنائية في الدقيقة الثامنة والستين، ليقلص بولونيا الفارق قبل النهاية بأربع دقائق.

ورفع النيراتزوري رصيده إلى عشر نقاط محققاً انتصاره الثالث هذا الموسم فيما تجرع بولونيا الخسارة الأولى هذا الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك