روسيا تُسجل 20 ألفا و147 إصابة جديدة و793 وفاة بفيروس كورونا

كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية 20 ألفا و147 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 7 ملايين و274 ألفا و928 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس “كورونا” اليوم الأحد أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن 1595 إصابة من الإصابات الجديدة كانت بدون أعراض سريرية (أي 7.9% من المصابين الجدد).

وأوضح البيان أنه تم تسجيل 793 حالة وفاة بالفيروس التاجي (كوفيد ــ 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 198 ألفا و218 حالة، مضيفا أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 2376 إصابة، تليها مدينة سانت بطرسبورج بـ 1834 إصابة، بينما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1004 إصابات خلال الــ 24 ساعة الماضية.

ولفت البيان إلى أن 13 ألفا و418 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الــ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد منذ بدء الجائحة إلى 6 ملايين و498 ألفا و682 شخصا.