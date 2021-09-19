بويصير: لو ضرب القذافي ليبيا بالسلاح النووي لكان الخراب أقل من سياساته الاقتصادية

زعم محمد بويصير، الأمريكي الليبي المقيم في تكساس الأمريكية، وتقدمه قنوات الإخوان المسلمين في برامجها بوصفه «محلل سياسي»، أنه لو ضرب القذافي ليبيا بالسلاح النووي لكان الخراب أقل من «سياساته الاقتصادية»، بحسب وصفه.

وقال بويصير في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لو القذافي ضرب ليبيا بالسلاح النووي لكان الخراب أقل مما سببه بسياساته الاقتصادية”، وفقا لتعبيره.

وكان بويصير قد قال في منشور سابق: “بعض الأصوات البرقاوية «غبية وحقودة وجاهلة» في نفس الوقت، فبعد خمس ساعات قدمتها من وقتي الثمين الذي لدي ما أفعل به وأعرف قيمته، لم يستنتج إلا أن محمد بويصير سيذهب للرجمة ومن أجل مصالحه”، وفقا لقوله.

وتابع “كل ما حاولت تقديمه عن الفيدرالية في تلك الساعات. الفيدرالية التي لا يفهمونها في غالبيتهم بل أضروها بتخلف منطقهم وجهلهم وكذبهم، وعن علاقتها العضوية بضرورة تفكيك النظام الستاليني، الأمر الذي أنادى به منذ حكم القذافي ومن طرابلس، حينما كان معظمهم يعتقد أن ستالين هو بائع فاكهة متجول، لم يلتقطوه للأسف”، على حد حديثه.

واستطرد “خرج أحدهم ليقول إن محمد بويصير يبحث عن مصالحه. مصلحتي الوحيدة يا غبي هو أن تخرجوا من المستنقع الذي أنتم فيه، فقد أعطتني أمريكا بارك الله فيها بجهدي كل شيء، من الرخاء إلى الحرية إلى الاستمتاع بالحياة في أبها صورها إلى المشاركة السياسية النشطة في نظام متحضر فأنا احمل شهادة الجدارة من الحزب الجمهوري وعضو في مجلسه الوطني وأقدم الاستشارات السياسية لأهم مؤسسات صناعة القرار تجاه الشرق الأوسط كله، وحيثما حللت أحظى باحترام ولا أعيد كلامي أكثر من مرة، بحسب وصفه.