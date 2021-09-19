يونيسيف: على المجتمع الدولي دعم الفتيات والأطفال في أفغانستان

منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف

أكدت منظمة اليونيسيف أنه من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي دعم الفتيات والأطفال في أفغانستان ، ودعت للسماح بعودة الفتيات إلى المدارس الثانوية في أفغانستان.

وأضافت اليونيسيف أن القطاع الصحي في أفغانستان يعاني مشكلات كبيرة ويتطلب دعما دوليا ، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”بأن أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني لا يزورون المدارس.

ونقلت صحيفة “The Times of India” عن تصريح للمديرة التنفيذية للمنظمة، هنرييتا فور، أن أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني لم يكونوا مسجلين في المدارس قبل الأزمة الإنسانية الحالية.

وأضافت أن 60% من الأطفال غير المسجلين في المدارس هم الفتيات.

وأضافت المنظمة أيضا أن الأطفال الأفغان يفتقرون في الوقت الراهن إلى مياه الشرب والأدوية والغذاء الكافي.