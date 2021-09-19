تشكيل كونيا سبور – كوكا احتياطي أمام جيريسين سبور

أحمد حسن كوكا – كونيا

يبدأ أحمد حسن “كوكا” كبديل مع كونيا سبور أمام جيريسين سبور.

أعلن إلهان بالوت مدرب كونيا سبور، تشكيل فريقه لمواجهة جيريسين سبور بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

تشكيل كونيا سبور شهد تواجد كوكا على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي منذ انضمامه.

كوكا انضم إلى كونيا سبور مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية، وليصنع هدفا في مباراته الأولى بعدما حل بديلا.

وجاء تشكيل كونيا سبور كالتالي:

حارس: إبراهيم سيهيتش.

الدفاع: أهميت جاليك – جيليرمي سيتيا – عبد الكريم بدرخي – نيتش سكوبيتش.

الوسط: سونر ديكمين – أمير هادزياهيمتوفيتش.

أمامهما: كونراد ميشيلاك – إندري سيكيتشي – سيردار جورلير.

الهجوم: سوكول سيكالاتشي.