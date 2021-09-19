إيطاليا تسجل 4576 حالة إصابة جديدة بكورونا و51 وفاة

كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا 4576 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و632 ألفا و275 إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، الأحد.

وذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إيطاليا سجلت 51 حالة وفاة جديدة، لترتفع إلى 130 ألفا و284 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، أنه تم إعطاء 278ر82 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.