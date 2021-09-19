وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوث الأممي لليمن مساعي وقف إطلاق النار

بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم الأحد، مع المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج، الذي يقوم بزيارة إلى سلطنة عمان، المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قِبل كافة الأطراف.

واستعرض الجانبان – خلال لقائهما بديوان عام وزارة الخارجية العمانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية – تسهيل انسياب المواد الإنسانية والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار.