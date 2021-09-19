تايوان تمدد حالة التأهب المفروضة لمكافحة كورونا حتى 4 أكتوبر المقبل

كورونا في تايوان

أعلن مركز مكافحة الأوبئة المركزية التايواني، تمديد حالة التأهب المفروضة بالبلاد من المستوى الثاني لمكافحة تفشي كورونا حتى 4 أكتوبر المقبل.

وأوضح المركز – وفقًا لصحيفة (فوكس تايوان) المحلية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، الأحد، أن حالة التأهب الحالية كانت مفروضة في البلاد منذ 27 يوليو الماضي على أن تنتهي 20 سبتمبر الجاري إلا أنه تم تمديدها حتى 4 أكتوبر المقبل؛ نظرًا للموجة الرابعة للفيروس التي تواجهها البلاد.

وأشار إلى أنه وفقًا لإرشادات المستوى الثاني التي تم تمديدها، يُطلَب من كافة المواطنين ارتداء أقنعة الوجه عند تواجدهم في الأماكن الخارجية، بالإضافة إلى أن التجمعات الداخلية والخارجية للأفراد ستكون بين 80 شخصًا و300 شخص في الهواء الطلق.