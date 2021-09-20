أذربيجان: تسجيل 1734 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان اليوم الأحد استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 1734 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 472 ألفا و719 مصابا.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و305 وفيات عقب تسجيل 25 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليا 434 ألفا و 95 شخصا فور تسجيل 3378 متعافيا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية.