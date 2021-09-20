توخيل: قادرون على المنافسة بهذا المستوى ولكن يجب تحسين بعض الأشياء

فرحة توخيل بهدف هافرتز

شدد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي على قدرة فريقه على المنافسة وتحقيق لقب الدوري الإنجليزي إذا استمر في تقديم الأداء الجيد.

وفاز تشيلسي على توتنام بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في تصريحات لشبكة سكاي سبورت عقب المباراة: “لم أكن سعيدا على الإطلاق بالشوط الأول، بعض اللاعبين قدموا أداء جيدا جدا مثل كيبا وتياجو سيلفا ولكن بشكل عام افتقدنا للرغبة وكانت المباراة متساوية”.

واستمر “كان لدي شعور بأننا نريد الإبهار عن طريق إظهار المهارات، ولكن في دربيات كهذه لا يتعلق الأمر دائما بالمهارات، بل يتعلق بالقوة والفوز بالثنائيات والأداء بشكل أفضل كفريق”.

وتابع “الشوط الثاني كان الأداء جيدا جدا وكان الانتصار مستحقا وأظهرنا رد فعل جيد جدا لذلك كنت سعيدا بالشوط الثاني”.

وتحدث توخيل عن التبديلات قائلا: “كان من الصعب إخراج ماونت، ولكن أردت كانتي لأنه أفضل دفاعيا، كما إنني أردت إعطاء الطاقة”.

وأكمل “لم أكن مستعدا للحديث عن المساحات هنا وهناك، كان الأمر يتعلق بالثنائيات ومعدل الركض الأعلى”.

وشدد “تياجو سيلفا كان رائعا وكاد أن يسجل هدفين، لقد كان قويا وأنا سعيد من أجله لأنه تمكن من فتح المباراة لنا، كان أداءه رائعا حتى في الشوط الأول”.

وأوضح “لم أكن قلقا بسبب وصول روديجير متأخرا، كانت لديه بعض المشاكل في جواز السفر، سعيد بأننا تغلبنا على تلك المواقف”.

وأتم “نحن قادرون على المنافسة بذلك المستوى، ليس هناك عذر لنقول بأننا غير مستعدين، ولكن لا يزال لدينا بعض الأشياء يجب تحسينها، والشوط الأول دليل على ذلك، ولكن من الجيد أننا نتعرض لتلك المواقف الآن، نحن نضع أساسا جيدا للاستمرار”.

وارتفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 13 ليتقاسم صدارة الترتيب مع ليفربول الذي يتساوى معه في كل شيء.

بينما توقف رصيد توتنام عند النقطة التاسعة في المركز السابع.