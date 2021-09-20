غدا من دبي إعلان بطل تحدي القراءة العربي

تحدي القراءة العربي في دبي

تشهد دبي غداً الإثنين 20 سبتمبر الاحتفالية الختامية للمبادرة القرائية الأكبر عربياً لتتوج بطل الدورة الخامسة من تحدي القراءة العربي، بمشاركة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وشهدت هذه الدورة أكبر عدد من المشاركين في تاريخ المبادرة بواقع 21 مليون مشارك من 52 دولة رغم تحدي جائحة كورونا العالمية.

وتشهد الاحتفالية إعلان الفائزين بألقاب بطل تحدي القراءة العربي والمشرف المتميز والمدرسة المتميزة.

حيث يحصل بطل التحدي على نصف مليون درهم إماراتي، والمدرسة المتميزة على مليون درهم إماراتي، والمشرف المتميز على 300 ألف درهم، وبطل التحدي من الدول غير العربية على 100 ألف درهم إماراتي. وتشمل الجوائز الفائزين الثلاثة الأوائل بالتحدي، والمدارس المتميزة الثلاث والمشرفين المتميزين الثلاثة وأبطال الدول غير العربية الثلاثة الأوائل.

وتقوم فكرة تحدي القراءة العربي على تلخيص كل مشارك لخمسين كتاباً وقد وصل إلي المرحلة النهائية المعلن عن فائزيها وجوائزها غدًا خمسة مرشحين من كل فرع منهم الطالب عبد الرحمن عبد المقصود أحد المرشحين الخمسة للمنافسة علي لقب بطل تحدي القراءة العربي للعام الحالي .