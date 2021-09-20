لاتفيا تسجل 404 إصابات جديدة بكورونا

كورونا في لاتفيا

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في لاتفيا، اليوم الأحد، تسجيل 404 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وخمس حالات وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد المركز- في بيان نقلته وكالة الأنباء اللاتفية الرسمية ليتا على موقعها الإلكتروني- بأن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 150 ألفًا و560 حالة، في حين استقر إجمالي الوفيات المرتبطة به إلى ألفين و640 حالة.

وقدمت لاتفيا اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى مليون و580 ألفا و201 شخصا، من بينهم 802 ألفا و871 شخصا تلقى الجرعة الثانية.