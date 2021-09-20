الجزائر تسجل 175 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في الجزائر

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 حالة وفاة، فيما تماثل 157 مريضا للشفاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الأحد- أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 201 ألف و600 حالة، وإجمالي المتعافين بلغ 137 ألفا و932 شخصا، وإجمالي الوفيات بلغ 5 آلاف و694 حالة، فيما يتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب فيروس كورونا من الساعة العاشرة وحتى الساعة السادسة صباحا في اليوم التالي، في العديد من الولايات الجزائرية من بينها الجزائر العاصمة.