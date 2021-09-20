موقع أمريكي: الولايات المتحدة تبدأ ترحيل لاجئي هايتي إلى بلادهم على متن رحلات جوية من تكساس

لاجئو هايتي

بدأت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، في ترحيل لاجئي هايتي إلى بلادهم على متن رحلات جوية من ولاية تكساس جنوب البلاد، وذلك بالتزامن مع إغلاق جزء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لوقف تدفق آلاف اللاجئين القادمين من هايتي.

وذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي نقلا عن مسئول بالحكومة الأمريكية، دون الكشف عن هويته، أن ثلاث رحلات جوية تحمل العديد من لاجئي هايتي غير الشرعيين أقلعت من مدينة ديل ريو الأمريكية، اليوم الأحد، عائدة بهم إلى بلادهم، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى ست رحلات يوميا.

وأضاف المسئول الأمريكي أن عددًا كبيرًا من الحافلات وصل إلى ديل ريو، على أن تتبعها المزيد من الحافلات، بهدف نقل لاجئي هايتي إلى مكان إقلاع رحلات العودة، ومراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، على أن يتم إتمام خطط رحلات الترحيل للأيام المقبلة في وقت قريب.

ومن جانب آخر، أشار الموقع إلى أن نحو 10 مركبات تابعة لهيئة تكساس للسلامة العامة اصطفت بجانب الجسر والنهر في ديل ريو، حيث تدفق آلاف من لاجئي هايتي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ووضعوا أشرطة صفراء على الممرات التي استخدمها اللاجئين لدخول الولايات المتحدة.