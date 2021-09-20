المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة يبحث تأثير نظرية المؤامرة على سياسة الحكومات

المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021 بالشارقة

يناقش المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، نظرية المؤامرة من واقع تأثيرها على مناحي الحياة كافة، وما تشكله من تحديات أمام جهود إدارات الاتصال الحكومي.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن فعاليات اليوم الأول من الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يقام يومي 26 و27 سبتمبر المقبل، في إكسبو الشارقة، تحت شعار “دروس الماضي، تطلعات المستقبل”، جلسة رئيسية تحت عنوان “نظرية المؤامرة .. هل يمكن اختراقها؟”.

ويشارك في الجلسة كل من، فهد الشليمي الظفيري رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، وفيليب هاموند سياسي بريطاني ووزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث، ونارت بوران الرئيس التنفيذي للشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية، وتركي الدخيل سفير المملكة العربية السعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين يدير الجلسة نديم قطيش، إعلامي في قناة سكاي نيوز عربية.

وتتناول الجلسة نظرية المؤامرة من واقع تأثيرها على مناحي الحياة كافة، وما تشكله من تحديات أمام جهود إدارات الاتصال الحكومي، وذلك من خلال الإجابة على عدة تساؤلات أهمها، كيف يمكن تجاوز نظرية المؤامرة عندما تقاوم التغيير وتعرقل دور الحكومات؟ وكيف يمكن لإدارات الاتصال الحكومي أن تضع الخطط والبرامج لتجاوز تأثير نظرية المؤامرة؟ وهل يمكن أن تنجح استراتيجيات نظرية مؤامرة على نظرية المؤامرة نفسها، أي تحويل النظرية نفسها إلى مؤامرة للتأثير سلباً على المجتمعات والجماهير وذلك لإلغاء تأثيرها؟

كما تناقش الجلسة آليات تعزيز الثقة بين الحكومات والمجتمع، حيث ستركز في هذا السياق على واحدة من كبرى التحديات التي واجهت إدارات الاتصال الحكومي في العالم، وذلك فيما يتعلق بانطباعات الناس المسبقة أو ما يسمى بـ “نظرية المؤامرة” حول تناول لقاح فيروس كورونا دون الاستناد إلى دليل أو قاعدة علمية.

يشار إلى أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الجديدة يسلط الضوء على التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي، وأهم المحطات الماضية وصولاً إلى الحاضر وما رافقه من تحولات ليستشرف بعد عشرة أعوام على انعقاده مستقبل الاتصال الحكومي إقليمياً وعالمياً، كما يناقش وضع آليات لجهوزية التحول الذي تفرضه المتغيرات كضرورة لصناعة المستقبل وتحقيق طموحات المجتمعات، وتحليل تعاطي الاتصال الحكومي على مستوى العالم مع الأزمات والخروج بنتائج علمية تؤسس لآليات اتصال فعالة، إلى جانب مناقشة صناعة المحتوى على المنصات الاجتماعية ومدى بقاء قوة الإعلام بشكل مؤثر ضمن وسائل الاتصال الجماهيري، ومستقبل الاتصال الحكومي وأدواره وعلومه ومناهجه.