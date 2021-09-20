الردع: ضبطنا سارق سيارات بطرابلس ويهربها للسودان عن طريق تشاد

قالت مليشيات ما تعرف بـ«جهاز قوة الردع الخاصة» بقيادة المتطرف عبدالرؤوف كاره، إنها تمكنت من ضبط أحد المطلوبين المنتمي لتشكيل عصابي يمتهن سرقة السيارات بنطاق مدينة طرابلس ويقوم بتهريبها فوراً عبر الطريق الصحراوي من الحدود التشادية ومنها إلى السودان حسب الاعترافات الأولية للمتهم المقبوض عليه.

وأضاف «جهاز الردع» إنه بعد تتبع المجرم والإبلاغ عنه تم ضبطه متلبساً في بوابة سكريج عن طريق قوة حماية مزدة بسيارة مسروقة عليها بلاغ في مركز شرطة الحي الصناعي وتم تسليمه إلى جهاز الردع.

ولفت الجهاز، إلى أنه تم إحالة المتهم للمركز المذكور حسبما أفاد المحضر الموجه لجهاز الردع لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.