مقتل وإصابة 14 شخصا إثر إطلاق نار بجامعة بيرم الروسية

لقطة من فيديو لمقتل وإصابة 14 شخصا إثر إطلاق نار في جامعة بيرم الروسية

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 6 آخرون، اليوم الإثنين، إثر إطلاق شخص مجهول النار، داخل حرم جامعة بيرم الحكومية في منطقة الأورال الروسية.

وذكر المركز الصحفي للجامعة، في بيان أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، أن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية تجنبا لإطلاق النار، مشيرا إلى أن شخصا مجهولا دخل حرم الجامعة بسلاح وبدأ بإطلاق النار؛ ما تسبب في مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين..موضحا أن جميع أجهزة الأمن في المدينة والجامعة في حال استنفار.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الروسية إلقاء القبض على منفذ الهجوم، مشيرة إلى وقوع إصابات وضحايا.. ويبدو أن عدد الضحايا والمصابين مرشح للزيادة، بحسب وسائل إعلام روسية.