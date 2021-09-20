رأسية “إيكاردي” تقلب موازين مواجهة سان جيرمان وليون

حسم باريس سان جيرمان قمة الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، بفوزه على ضيفه ليون بهدفيْن مقابل هدف وحيد .

وافتتح لوكاس باكيتا أول أهداف ليون في الدقيقة 54، وعدّل الفريق الباريسي النتيجة من علامة الجزاء، عبر نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وشهدت المباراة خروج النجم ليونيل ميسي واستبداله في الشوط الثاني، وسط جدل مع المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وسجل ماورو إيكاردي هدف الفوز لسان جيرمان في الوقت بدل الضائع من المباراة بكرة رأسية.

وبذلك، يواصل باريس سان جيرمان انتصاراته المتتالية، ويرفع رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، فيما توقف ليون عند ثماني نقاط في المرتبة التاسعة.

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