للمرة الأولى.. روما يخسر تحت قيادة مورينيو

تعرض روما لأول خسارة له هذا الموسم، بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، خارج أرضه أمام هيلاس فيرونا، بثلاثة أهداف مقابل هدفيْن، على ملعب مارك أنطونيو بينتيغودي.

وافتتح روما التسجيل عبر لاعب وسطه لورينزو بيلغريني في الدقيقة 36 بطريقة رائعة، وعدّل أنتونين باراك النتيجة لهيلاس فيرونا بعد انطلاق الشوط الثاني بأربع دقائق، وعزز جيانلوكا كابراري التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 54، وعدّل إيفان إليتش النتيجة لروما بالخطأ في مرماه بحلول الدقيقة 58، وسجّل قائد فيرونا ماركو فاراوني الهدف الثالث بحلول الدقيقة 63.

وبذلك؛ يكون فيرونا، قد حقق انتصاره الأول بعد ثلاث خسائر متتالية، فيما توقف روما عند تسع نقاط في المركز الثالث مؤقتًا.

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