رجل يطلق النار على 5 أشخاص في إسبانيا

إطلاق نار – صورة أرشيفية

أطلق رجل الرصاص على خمسة أشخاص كانوا يحضرون حفلًا في الهواء الطلق في بلدة ساباديل الإسبانية بالقرب من برشلونة صباح اليوم الإثنين.

وأفادت صحيفة “لا فانجارديا”، نقلًا عن الشرطة، أن امرأة من الضحايا كانت حاملًا في شهرها السابع فقدت جنينها بسبب إصاباتها.

وأصيب شخص آخر من الضحايا بأربع رصاصات جعلت حالته خطيرة. وقالت صديقته للشرطة إنها تشتبه في أن الجاني هو صديقها السابق الذي أطلق سراحه من السجن مؤخرًا.

وذكرت الشرطة أن الضحايا الثلاثة الآخرين أصيبوا بجروح طفيفة. وأضافت أن البحث جار عن الجاني.