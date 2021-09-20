رئيس الحكومة يبحث مشاكل التي تواجه نادي النصر

طرابلس 20 سبتمبر 2021 (وال)- عقد رئيس الحكومة الحميد الدبيبة اليوم الإثنين، اجتماعًا مع إدارة نادي النصر بحضور وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي.

هذا واستمع السيد الرئيس خلال اللقاء عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، إلى الصعوبات التي تواجهها إدارة النادي، والقضايا الدولية المرفوعة على النادي والتي تحتاج إلى ضرورة معالجتها قانونيًا وماليًا.

وتعهّد السيد الرئيس بمعالجة هذه الإشكاليات، مؤكدًا في الوقت ذاته على عراقة اسم نادي النصر ودوره التاريخي في تشريف الرياضة الليبية.

وجدّد السيد الرئيس حرصه وتأكيده على ضرورة دعم كافة الأندية الليبية من خلال مشاركاتها المحلية والأفريقية.

ونوه رئيس النادي لجهود السيد رئيس الحكومة، واهتمامه باللاعب الدولي فوزي العيساوي أثناء تلقيه العلاج في دولة مصر، والاتصال به للاطمئنان على صحته.

وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس مجلس إدارة نادي النصر المهندس أسامة بوزيد، درع النادي كهدية؛ تقديرًا لدعمه للشباب في كافة أنحاء ليبيا دون استثناء. (وال) م ب/ ر ت

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