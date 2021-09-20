رغم نفي البريقة للنفط.. شهود عيان: طوابير الوقود في طرابلس تصل إلى كيلو مترات

بالرغم من نفي شركة البريقة للنفط أمس الأحد، وجود أزمة وقود في طرابلس على وجه الخصوص وليبيا بشكل عام، إلا أن الواقع مختلف عن تلك التصريحات. وأكد شهود عيان، في تصريحات لـ«الساعة 24» وجود أزمة وقود طاحنة تعاني منها طرابلس، مشيرين إلى وجود طوابير تصل إلى 4 كيلومترات، مع استمرار مسلسل هروب الكهرباء لفترتين يوميا.

وأمس الأحد، أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط، بيانا طمأنت فيه المواطنين بأن الوقود متوفر وأن عمليات تزويد المحطات عن طريق شركات التوزيع تتم بشكــل اعتيادي من خلال مستودعات الشركة بكافة المناطق. وقالت شركة البريقة، في بيان لها: “نطمئن الشركة السادة المواطنين بأن الوقود متوفر وأن عمليات تزويد المحطات عن طريق شركات التوزيع تتم بشكــل اعتيادي من خلال مستودعات الشركة بكافة المناطق”.

ودعت الشركة، كافة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات الكاذبة، وتطلب من المواطنين التحلي بروح المسؤولية اتجاه البلاد والعباد وحفاظا على الأمن العام. وأوضح البيان أنه تم ربط، ناقلة الوقود بميناء الزاوية، اليوم، واستمرار تعزيز الأرصدة بجميع مستودعات الشركة وفق المعتاد، كما أن حركة برمجة النواقل ودخولها تسير بشكل طبيعي.

وشددت الشركة على أن الشركة وشركات التوزيع مستمرون في فتح أبواب التزويد بالمحطات إلى حين انفكاك الأزمة.