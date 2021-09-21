أنباء سعيدة في ميلان بشأن إبراهيموفيتش وجيرو.. ومستجدات إصابة كاير ضد يوفنتوس

زلاتان إبراهيموفيتش – ميلان

يعاني ميلان من تضخم قائمة إصاباته في الآونة الأخيرة، وهو ما ظهر على الخيارات في آخر 3 مباريات ضد لاتسيو وليفربول ويوفنتوس على الترتيب.

ونجح ميلان في هذه الفترة بالفوز على لاتسيو 2-0، فيما خسر أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا 3-2 خارج الديار، بينما تعادل أمس مع يوفنتوس بهدف لمثله.

قائمة إصابات الروسونيري تضم زلاتان إبراهيموفيتش وأوليفييه جيرو ورادي كرونيتش وتيموي باكايوكو وجونيور ميسياس ودافيدي كالابريا، وانضم إليها بالأمس المدافع الدنماركي سيمون كاير الذي اضطر للخروج قبل نهاية الشوط الأول من مباراة يوفي.

ولكن على عكس هذه الصورة، بدأت الأنباء الإيجابية في الظهور بشأن هذه الحالات، حيث يبتعد كالابريا بسبب إصابة في الفخذ الأيمن، ولكن ميسياس بحسب “ميلان نيوز” يواصل برنامجه المخصص لاستعادة لياقته.

موقف باكايوكو ليس مطمئنا في الوقت الحالي، حيث يعاني من مشكلة في وتر أكيليس وسيواصل الفحوصات الأسبوع القادم، بينما تعتبر إصابة كرونيتش في الساق أقل وطأة، والتي كان تعرض لها في التوقف الدولي مع منتخب البوسنة.

على الناحية الأخرى يستعد هجوم ميلان لاستقبال الثنائي المخضرم إبراهيموفيتش وجيرو، حيث بدأ زلاتان في التدرب منفردا، فيما يواصل جيرو الركض وحالته البدنية تستمر في التحسن.

أخيرا سيتطلب موقف كاير بعض الراحة، حيث أثببت الفحوصات التي أجريت له عدم تعرضه لإصابة عضلية، ليقتصر الأمر على إجهاد في الفخذ الأيمن.

يذكر أن ميلان رفع رصيده إلى 10 نقاط بالتساوي مع إنتر ميلان في صدارة الدوري الإيطالي، بانتظار مباراة نابولي وأودينيزي الليلة.