الصحة الكويتية: تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 411 ألفًا و233 حالة.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند – في تصريح، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين – إنه تم أيضًا تسجيل 102 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 408010، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 22ر99%، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة ليصل اجمالي عدد حالات الوفاة 2440 حالة.

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 20509، ليصبح مجموع الفحوصات 4070660، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغ 26ر0%.