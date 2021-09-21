وزيرا خارجية عُمان ولاتفيا يبحثان تعزيز أوجه التعاون الثنائي

وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، مع وزير خارجية لاتفيا إدغار رينكيفيتش، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، لاسيما في إطار المنظمات الدولية والمجالات والجوانب التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، على هامش اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية.

وأكد الجانبان دعمهما للجهود السلمية كافة لتوثيق التعاون والتفاهم بما يعزز من دعائم السلام والاستقرار في العالم.