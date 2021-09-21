الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يتأهب لتنظيم بطولة 3×3 لكرة السلة

طرابلس 21 سبتمبر 2021 (وال) يتأهب الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب بالتعاون مع الاتحاد الليبي لكرة السلة، لتنظيم البطولة الجامعية الأولى لكرة السلة 3×3 في الخامس والعشرون من شهر سبتمبر الحالي بالعاصمة الليبية طرابلس.

هذه البطولة الجامعية الأولى التي سيكون اجتماعها الفني في الرابع والعشرون من هذا الشهر، يشارك فيها أربعة فرق من مدينة بنغازي وثلاثة من طرابلس، مع احتمالية مشاركة فريقين من مدينة ازوارة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه البطولة ذات النسخة الأولى المتوج بها، سيمثل ليبيا في بطولة التحدي الأفريقي للجامعات في نسختها الرابعة، وذلك في مدينة نيروبي بدولة كينيا من الفترة 67 من شهر نوفمبر المقبل.

و قد أصدر الأمين العام بالاتحاد الليبي لرياضة الطلاب قرار رقم (8) لسنة 2021 ، بشأن تكليف الحكم الدولي ( جلال الورفلي ) بمهام المدير الفني للعبة كرة السلة بالاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.(وال ـ طرابلس) س إ / ك و

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