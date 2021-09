المجلس الرئاسي يُسلّم مكافآت تشجيعية للمنتخب الوطني لكرة القدم

قدم المجلس الرئاسي، المكافآت التشجيعية المخصصة للفريق الوطني لكرة القدم، دعماً منه وتحفيزاً لكل لاعبي المنتخب، لخوض الاستحقاقات القادمة، وخاصة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وسّلم نائب رئيس ديوان المجلس الرئاسي نصر الكيلاني، الصك المالي المخصص لتحفيز المنتخب، للنائب الأول لرئيس الاتحاد الليبي لكرة خميس آدم.

وعبر النائب الأول لرئيس الاتحاد، عن شكره العميق للمجلس الرئاسي، ورئيسه محمد المنفي، على هذه المبادرة التشجيعية لأعضاء الفريق الوطني، مؤكداً أن الاستقبال الذي حظي به المنتخب، ترك أثراً طيباً في نفوس الرياضيين واتحاد الكرة، وسيكون حافزاً لهم للبذل والعطاء، لرفع راية الوطن عالياً، في كافة المحافل الرياضية، وفق قوله.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، قد استقبل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، مطلع الشهر الجاري، فور وصولها من أنغولا بعد تحقيق فوزين مهمين على الجابون وأنغولا توالياً، في مستهل التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

