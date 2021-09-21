تحديد موعد مواجهة منتخبنا الوطني أمام مصر في تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تحديد الثامن من أكتوبر المقبل موعدًا لإقامة مباراة المنتخب الوطني ونظيره المصري، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وذكر “الفيفا”، عبر رسالة وجهها إلى “الكاف” أن موعد مباراة الجولة الثالثة سيكون يوم الجمعة الموافق الثامن من أكتوبر المقبل، فيما ستجرى مباراة الجولة الرابعة في الـ 11 من الشهر ذاته في بنغازي، وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم أن استاد برج العرب في الإسكندرية سيَستضيف مباراة المنتخبيْن.

ويدخل منتخبنا الوطني معسكرًا تحضيريًا خلال الفترة المقبلة قبل المواجهتيْن المرتقبتيْن ضمن تصفيات المونديال، حيث من المنتظر إقامة المعسكر في تركيا قبل السفر إلى مصر للدخول في المرحلة النهائية.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب المجموعة السادسة برصيد ست نقاط متقدمًا بفارق نقطتيْن عن المنتخب المصري.

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