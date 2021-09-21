“فرسان المتوسط”.. “طموح وتألق” في أدغال أفريقيا ضمن تصفيات المونديال

تقرير 218

العودة من أنغولا بثلاث نقاط غالية؛ رفعت أسهم منتخبنا الوطني لكرة القدم، ووضعته في صدارة المجموعة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

تألق في أدغال أفريقيا رغم الإرهاق؛ جاء بعد رحلة طويلة بدأت من طرابلس صوب أنغولا، لكن أبناء ليبيا ساهموا وعقدوا العزم على العودة إلى الوطن بنتيجة إيجابية تفتح لهم باب المنافسة في بقية مشوار التصفيات المونديالية .

شكّل المنتخب الوطني لكرة القدم تغييرًا بوضوح بعد عودة المدرب خافيير كليمينتي؛ فبعد الاختبار الأول في تصفيات بطولة كأس العرب؛ أشاد المدرب الإسباني بالأداء لجميع اللاعبين وأدرك أن العمل سيكون على معسكر تحضيري تضع الفرسان أمام الجاهزية الكاملة لانطلاق التصفيات فكان له ما أراد ، فوزٌ على الغابون في افتتاح المواجهات بملعب بنينا، وتأكيد الصدارة وبجدارة بانتصار مهم على أنغولا .

“كليمينتي”؛ فكّ شفرة اللاعبين المتوقفة منذ فترة ليست بالقريبة، والعمل لن يتوقف هنا، بل سيزيد منسوب التحضيرات قبل المواعيد الدولية القادمة.

الفرحة؛ عمّت كل المدن في ليبيا بعد الانتصار الذي حققه الفرسان في لواندا، والذي يعد الأول لعرب أفريقيا من أرض أنغولا… فهل يواصل فرسان ليبيا تأكيد الانتصارات من أجل كتابة التاريخ والاقتراب من التأهل إلى التصفيات النهائية؟ أم أن الطريق لايزال صعبًا من أجل الحلم المنتظر الذي يحلم به كل جمهور ليبيا.

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