برشلونة يتعادل أمام غرناطة في الكامب نو

تعادل برشلونة مع ضيفه غرناطة، بهدفٍ لمثله في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإسباني على ملعب “الكامب نو”.

ولم يمهل غرناطة مضيفه الكاتالوني سوى دقيقتيْن فقط من أجل افتتاح التسجيل برأسية دومينغيس دوراتي، وحاول برشلونة إدراك التعادل مرات عدة حتى الوقت بدل الضائع من المباراة، حين سجل رونالد أراوخو هدف التعادل برأسية متقنة، جنّبت البلوغرانا الخسارة على ملعبه، ومنحته الخروج بنقطة واحدة.

ورفع برشلونة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع، فيما رفع غرناطة رصيده إلى ثلاث نقاط في المرتبة الـ 17.

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