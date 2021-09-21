الأهلي بنغازي يواصل إبرام تعاقداته

أخبار ليبيا 24 – رياضة

تعاقد النادي الأهلي بنغازي بشكل رسمي مع اللاعب الغاني “جـورج امـواكـو” لثلاث مواسم قادمة .

وتعد هذه الصفقة هي الثامنة للأهلي في إطار دعم صفوف فريق كرة القدم بالنادي استعدادا للموسم المقبل .

وكانت إدارة الاهلي بنغازي بقيادة خالد السعيطي قد أبرمت عدة تعاقدات قويه منها ضم الحارس أحمد عزاقة، وصانع الألعاب مهند بوعجيلة، والظهير ربيع اللافي، ومهند ايتو، وجمعة بورقيقةً، والمهاجم أكرم الزوي، إضافة إلى التعاقد مع المحترف العراقي همام طارق .

وباشر الأهلي بنغازي تدريباته أمس الأحد على أرضية الملعب الجانبي للمدينة الرياضية استعدادا للموسم الجديد تحت إشراف المدرب الجديد الكرواتي ” رادان غاسانين ” .