“كوليبالي” يسجّل للمرة الثانية على التوالي مع نابولي

انفرد نابولي بصدارة الدوري الإيطالي، بعد اكتساحه مضيفه أودينيزي، برباعية دون ردٍّ، على ملعب فيرولي، في ختام الجولة الرابعة من السيريا آ.

وافتتح المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين أول أهداف المباراة بحلول الدقيقة 24، بعد إكماله كرة لورينزو إنسيني داخل الشباك، وعزّز أمير رحماني النتيجة بالهدف الثاني، وأضاف كاليدو كوليبالي الهدف الثالث بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 52، لينهي المكسيكي هيرفينج لوزانو الرباعية قبل النهاية بست دقائق، بطريقة رائعة.

وبهذه النتيجة؛ يواصل البارتينوبي مسلسل انتصاراته، ويصل إلى النقطة 12، محققًا أربعة انتصارات متتالية، ومتقدمًا على إنتر وميلان بنقطتيْن.

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