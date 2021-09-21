ألكانتارا يغيب عن مباراتين مع ليفربول

أعلن نادي ليفربول إصابة لاعب وسطه تياغو ألكانتارا وغيابه عن مواجهتي الفريق المقبلتين أمام نوريتش سيتي في كأس رابطة المحترفين إضافة إلى مواجهة برينتفورد في البريمرليغ بسبب الإصابة .

وأشار بيان الريدز إلى أن ألكانتارا تعرض لإصابة في ربلة السابق خلال مواجهة الفريق التي فاز بها على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية على ملعب أنفيلد، حيث حدد الطاقم الطبي موعد غياب لاعب الوسط الإسباني كما أنه ليس من المتوقع غيابه لأكثر من أسبوعين .

وتشهد تشكيلة ليفربول غياب لاعب الوسط الشاب هارفي إيليوت بعد إصابة خطيرة في الكاحل تطلب خلالها إجراء عملية جراحية فيما سيغيب كذلك الظهير ترينت ألكسندر أرنولد بسبب المرض .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية