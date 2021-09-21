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ألكانتارا يغيب عن مباراتين مع ليفربول

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي ليفربول إصابة لاعب وسطه تياغو ألكانتارا وغيابه عن مواجهتي الفريق المقبلتين أمام نوريتش سيتي في كأس رابطة المحترفين إضافة إلى مواجهة برينتفورد في البريمرليغ بسبب الإصابة .

وأشار بيان الريدز إلى أن ألكانتارا تعرض لإصابة في ربلة السابق خلال مواجهة الفريق التي فاز بها على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية على ملعب أنفيلد، حيث حدد الطاقم الطبي موعد غياب لاعب الوسط الإسباني كما أنه ليس من المتوقع غيابه لأكثر من أسبوعين .

وتشهد تشكيلة ليفربول غياب لاعب الوسط الشاب هارفي إيليوت بعد إصابة خطيرة في الكاحل تطلب خلالها إجراء عملية جراحية فيما سيغيب كذلك الظهير ترينت ألكسندر أرنولد بسبب المرض .

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قناة 218 الليبية

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