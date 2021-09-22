“كاف” يقرر إقامة جميع مباريات ليبيا على ملعب بنينا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إقامة كل مباريات المنتخب الوطني والأندية الليبية، على أرضية ملعب شهداء بنينا.

وبعد رفع الحظر عن الملاعب الليبية، وخوض الفرق المحلية والمنتخب الوطني المباريات على أرض الوطن؛ لم يكن في ليبيا ملعبٌ جاهزٌ لاستضافة المباريات الدولية، عدا ملعب بنينا، الذي افتتح في عام 2009، بشكل مؤقت، حتى صيانة ملعب المدينة الرياضية بنغازي.

وتوقفت صيانة الملعب الرئيس لبنغازي، لأسباب عدة، وأصبح ملعب بنينا (11 ألف متفرج) والذي تأسس على أن يكون احتياطيًا لمدة سنتيْن؛ ملعبًا رئيسيًا لليبيا وأنديتها المشاركة في البطولات الأفريقية.

ويطالب طيفٌ واسعٌ من مشجعي كرة القدم في ليبيا، الاتحاد الليبي لكرة القدم، ببذل أقصى جهد لإقامة مباراة منتخبنا الوطني ضد نظيره المصري، بحضور الجمهور، معتبرين عودتهم إلى الملعب دائمًا ما تكون مرعبةً لكل الخصوم؛ نظرًا لقرب المدرجات من أرضية اللعب.

تجدر الإشارة، إلى أنن الوضع ليس بالمزري جدًا بالنسبة لملعب شهداء بنينا مقارنةً بغيره؛ فقد قرر “الكاف” عدم خوض 12 دولةً في أفريقيا مبارياتها على ملاعبها نظرًا لسوء أرضية ملاعب هذه الدول، التي من بينها السودان الشقيق وساحل العاج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية