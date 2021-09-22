سواريز يقود أتلتيكو مدريد لخطف انتصار متأخر على جاره المدريدي

عاد أتلتيكو مدريد لتحقيق الانتصارات بفوزه الصعب على جاره خيتافي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة السادسة من الليغا .

وافتتح خيتافي أول أهداف المباراة في آخر دقيقة من الشوط الأول عبر الصربي ستيفن ميتروفيتش، وأكمل خيتافي المباراة منقوصا بعد طرد كارليس ألينيا لحصوله على الإنذار الثاني.

وعدل النجم لويس سواريز النتيجة في الدقيقة الثامنة والسبعين، قبل أن يعود سواريز ويخطف هدف الفوز للروخي بلانكوس في الوقت بدل الضائع من كرة رأسية.

ليرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى أربع عشرة نقطة ليصعد للصدارة مؤقتا، فيما ظل خيتافي بدون نقاط في المركز الأخير.

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