“ليفاندوفسكي” يخطف جائزة “ميسي ورونالدو” المفضّلة

حصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل مهاجم في أوروبا، للموسم الماضي، بعد تتويجه هدافًا للدوريات الأوروبية.

وسجّل المهاجم البولندي 41 هدفاً في البوندسليغا، الموسم الماضي، ليُساهم في حصد فريقه لقب الدوري، إضافةً إلى تتويجه هدافًا للدوريات الأوروبية، محطمًا رقم أسطورة النادي جيرد مولر، كأكثر الهدافين غزارةً في التسجيل خلال الدوري الألماني على مدى موسم واحد.

وتسلّم “ليفاندوفيسكي” الجائزة داخل متحف النادي البافاري في ملعب أليانز أرينا، بحضور رئيس بطل ألمانيا هيربرت هاينر.

ويعتبر ليونيل ميسي أكثر من حصد جائزة الحذاء الذهبي بواقع ست مرات، فيما تمكّن كريستيانو رونالدو من الحصول على الجائزة أربع مرات.

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