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مانشستر سيتي يواصل “طوفان الأهداف” في الفترة الأخيرة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكتسح مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفه ويكمب وندرز بستة أهداف مقابل هدف على ملعب الاتحاد ضمن الدور الثالث من كأس رابطة الإنجليزية المحترفة.

وسجل الضيوف أول أهداف المباراة في الدقيقة الثانية والعشرين عن طريق براندون هانلان، وعدل كيفين دي بروين النتيجة للسيتي في الدقيقة التاسعة والعشرين، قبل أن يعزز رياض محرز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والأربعين، وأضاف فيل فودين الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول، وعزز فيران توريس التقدم بالهدف الخامس قبل أن ينهي كول بالمر السداسية قبل نهاية المباراة بدقيقتين، ليضمن السيتزن الصعود إلى الدور الرابع من المسابقة.

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قناة 218 الليبية

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