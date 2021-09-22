“الكرة الليبية” انتعاش وتألق في الفترة الأخيرة

تقرير 218

انتعاشة تشهدها كرة القدم الليبية في الفترة الأخيرة ، بدأت من انطلاقة قوية لفرسان المتوسط في تصفيات كأس العالم، وتواصلت الفرحة ببلوغ الاتحاد والأهلي الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية .

الصعود إلى الأدوار المتقدمة من البطولات الأفريقية، هدف لكل من قطبي الكرة المحلية وممثلي ليبيا في الاستحقاقات الخارجية.. هدف حققه الاتحاد برباعية أمام بطل زنجبار أقتسمها ذهاباً وإيابا ، كما أن الأهلي طرابلس استطاع اكتساح حي الوادي نيالا السوداني على ملعب شهداء بنينا في مباراة واحدة برباعية دون رد .

أسهم الكرة الليبية في صعود مستمر في الآونة الأخيرة، عودة روزنامة الدوري الممتاز إضافة إلى شكل محدد ومتواصل في الموسم سيساهم بكل تأكيد على استعادة الكرة المحلية شكلها وتواجدها بين منتخبات شمال أفريقيا المنافسين على الدوام في بطولات القارة السمراء.

الطريق قد يكون صعباً للاتحاد في المواجهة المقبلة أمام الترجي الرياضي التونسي في الدور التمهيدي الثاني من أبطال القارة الأفريقية، طريق سيمهد خلاله الاتحاد كل العقبات بمعسكر استعدادي وحينها ستتضح كل المؤشرات لبلوغ أدوار متقدمة، أما الأهلي طرابلس فتبدو مهمته أسهل نسبياً كونه سيلاقي بيشارا يونايتد مارا التنزاني في الدور التمهيدي من الكونفدرالية، وطموح الجمهور الليبي هو مواصلة الانتصارات وتعزيز الحظوظ للدخول في دور المجموعات لاكتمال الفرحة الغائبة في السنوات الأخيرة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية